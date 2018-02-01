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01:42 01.02.2018

В Днепре британская компания построит мусороперерабатывающий объект

В Днепре британская компания построит мусороперерабатывающий объект

        Депутаты городского совета Днепра в среду на очередной сессии поддержали решение конкурсной комиссии об избрании инвестора для строительства в городе мусороперерабатывающего объекта на условиях государственно-частного партнерства.

      Как передает корреспондент агентства инвестором определена британская компания Stopford Projects Limited, договор с которой городской совет планирует подписать уже в феврале текущего года.

      "Сегодня сессионным решением этот проект утвержден. Это очень важно. У нас уже есть договор, по которому будут определены конкретные условия. Если честно, мне до сих пор в это не верится. Теперь мы ждем инвестиции", - рассказал журналистам городской голова Днепра Борис Филатов.

      Как сообщалось, через несколько лет в Днепре должен появиться мусороперерабатывающий объект, построенный на средства инвестора. Стоимость строительства - 60 млн фунтов стерлингов. Предприятие планируют построить на территории полигона "Правобережный". По условиям конкурса, договор с инвестором заключается на 15 лет. После окончания действия соглашения объект перейдет в собственность городского совета. Появление предприятия поможет свести к минимуму количество отходов, которые необходимо захоронять. Вторичное сырье инвестор сможет использовать по своему усмотрению в течение времени действия договора. Основная технология, которая будет применяться для переработки отходов, - анаэробное сбраживания.

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