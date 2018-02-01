События

00:37 01.02.2018

В Никополе в результате взрыва травмирован мужчина

В Никополе в результате взрыва травмирован мужчина

        В Никополе (Днепропетровская обл.) в результате взрыва неустановленного предмета пострадал мужчина, сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.

      "Событие произошло в 18:30 на улице Трубченко г. Никополя у гаражей. В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду вечером.

      На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

      По информации местного издания "Информатор", в результате взрыва пострадал депутат горсовета Александр Рыбаков.

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