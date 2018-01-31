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20:19 31.01.2018

Кличко: приход Starbucks в Украину – только вопрос времени

Кличко: приход Starbucks в Украину – только вопрос времени

Американская сеть кофеен Starbucks придет на украинский рынок, убежден мэр Киева Виталий Кличко.

"Starbucks однозначно придет в Украину, в Киев, у меня нет сомнений. Это только вопрос времени, когда придет. А мы должны сделать все, чтобы они пришли как можно быстрее, и я это делаю", - сказал он в эфире телеканала "News One" в среду.

В.Кличко отметил, что во время его выступления в Украинском Доме в Давосе речь шла о "заинтересованности и намерениях, о франчайзинге, который может быть", и сейчас рассматриваются такие возможности.

Мэр Киева подчеркнул, что намерен способствовать открытию в столице представительства многих мировых компаний, например таких, как IKEA. "Мы слышали, что у нее (IKEA – ИФ) есть намерения в 2018 году открыть представительство в Киеве", - указал он.

24 января в Давосе В.Кличко сообщил, что Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины. Он заверил, что сделает все возможное для появления американской сети кофеен в Украине.

Позднее в ответ на запросы ряда украинских СМИ в Starbucks Corporation сообщили, что пока у компании нет планов открывать свой бизнес в Украине.

Starbucks Corporation — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. На декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тыс. торговых точек по всему миру.

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