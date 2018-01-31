Саакашвили допросят 13 февраля в суде по обвинению пяти экс-"беркутовцев" в убийствах активистов Майдана

Святошинский районный суд Киева допросит 13 февраля экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в деле по обвинению пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" в убийствах активистов Майдана в феврале 2014 года.

Такое решение было принято на заседании в среду в связи с тем, что два гражданина Грузии Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили упоминают М.Саакашвили в фильме, который был показан на одном из итальянских телеканалов.

"С ходатайством допросить Михеила Саакашвили выступила сторона обвинения, поскольку в "итальянском видео", на котором фигурируют так называемые "грузинские снайперы", эти люди указывают на Саакашвили как на лицо, которое непосредственно было координатором этих событий. Он был очевидцем, участником Майдана, поэтому они считают необходимым его допросить", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из адвокатов экс-"беркутовцев" Александр Горошинский.

Кроме того, по словам адвоката, прокуроры приложили к своему ходатайству заявление М.Саакашвили, в котором экс-президент Грузии выражает готовность дать показания.

А.Горошинский также сообщил, что по ходатайству защиты экс-"беркутовцев" Святошинский суд направил в Министерство юстиции Украины запрос об организации допроса К.Нергадзе и А.Ревазишвили в порядке международно-правовой помощи, и теперь это ведомство должно осуществить соответствующие шаги. Согласно процедуре, Минюст Украины теперь должен обратиться в Министерство юстиции Армении, поскольку указанные лица находятся на территории этой страны.

В ноябре 2017 года итальянский "Canale 5", входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины". Он встретился с тремя гражданами Грузии К.Нергадзе, А.Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, которые утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников "Беркута".

19 декабря 2017 года Святошинский суд удовлетворил ходатайство защиты экс-"беркутовцев" о допросе К.Нергадзе и А.Ревазишвили в деле по убийствам активистов Майдана.

10 января 2018 года после допроса в Управлении СБУ в Киеве экс-президент Грузии М.Саакашвили сообщил, что его допросили по делу о расстрелах на Майдане в связи с "фактами" из передачи на итальянском телеканале. Он заявил, что информация о так называемых "грузинских снайперах" на Майдане зимой 2014 года не соответствует действительности.

"Это российская история, что якобы я, будучи президентом Грузии, дал указание привезти сюда снайперов и расстрелять людей на Майдане. Только я уже не был президентом Грузии в это время и приезжал сюда как рядовой гражданин", - отметил он.

"Никаких грузинских снайперов нет, есть нанятые Россией актеры, ГРУшники или какие-то их там другие шпионы, и итальянский канал с подачи российской пропаганды сделал об этом передачу. После чего в Украине проверяют сейчас эти факты, и тратятся ресурсы на проверку фактов российской пропаганды. Так вот мой им совет – нужно просто поймать тех людей, кто расстреливал людей на Майдане. Эти люди в основном, я уверен, ходят по Украине, они даже, может быть, работают в этих органах (при этом М.Саакашвили указал на здание управления СБУ – ИФ)", - подчеркнул экс-президент Грузии.

Материал итальянского телеканал используют также адвокаты Виктора Януковича в качестве доказательств стороны защиты в процессе в Оболонском суде Киева по обвинению экс-президента Украины в государственной измене.