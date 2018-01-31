Кучма о Каденюке: Это человек с большой буквы

Второй президент Украины (1994-2005), представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечает, что смерть первого и единственного украинского космонавта Леонида Каденюка – это трагедия не только для близких, но и для всей Украины.

"Я нахожусь в Минске, где радости вообще мало, а тут такое трагическое событие в целом для Украины. Я много-много лет знаком с ним, начиная с того, что я отправлял его в космос, и на запуске его был, и потом постоянное общение с ним. О нем нельзя сказать, что он просто космонавт, это человек очень высокого интеллекта, очень профессиональный со многих точек зрения", - сказал Л.Кучма о Л.Каденюке.

Он подчеркнул: "Это человек с большой буквы. И это трагедия, не побоюсь этого слова, не только для семьи, не только для его близких, не только для меня, но и для всей Украины".

Второй президент рассказал, в частности, о вышедшей недавно книге Л.Каденюка, отметив, что это "очень интересная книга", на презентации которой было много ученых, которые "не понимали, как, казалось бы, просто человек, летчик, владеет таким широким кругозором во многих направлениях нашей науки".

Л.Кучма отметил, что Л.Каденюк на встречах не говорил о своих личных проблемах, несмотря на то, что "в последние годы он вообще был без работы", но его больше интересовала ситуация в ракетно-космической отрасли.

Кроме того, второй президент поделился воспоминаниями об истории полета Л.Каденюка в космос: "Наверное, никто не верил, что на американской ракете можно запустить украинского космонавта, космонавта независимой Украины, потому что украинцев много в космос летало в советское время, но в то время такие стратегические отношения между Украиной и США, в том числе лично с президентом Клинтоном… практически США пошли навстречу, мол да, надо поддержать Украину и в этом плане, раз считается, что Украина - космическое государство, так давайте мы перед всем миром возьмем в команду украинского космонавта".

По словам Л.Кучмы, на запуске он был вместе с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

"Леонид (Каденюк был - ИФ) настолько спокойный, как будто какой-то обычный полет на военном самолете, на котором он каждый день летал, - и летит в космос", - делится воспоминаниями Л.Кучма, отметив при этом, что это был "действительно особенный запуск".

"Я считал, что это признание, что есть государство Украина, есть космическая Украина, и этим запуском, этим полетом Каденюка это было подчеркнуто", - подытожил второй президент.

Как сообщалось, первый и единственный украинский космонавт Леонид Каденюк скоропостижно скончался на 68-м году 31 января в Киеве, по предварительной информации, от сердечного приступа.

Л.Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. Л.Каденюк в 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. После подготовки в NASA, с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты с растениями.