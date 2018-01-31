Порошенко: Каденюк ушел в вечность и встал в славный ряд украинцев, прокладывавших человечеству дорогу к звездам

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с скоропостижной кончиной на 68-м году жизни первого и единственного на сегодняшний день украинского космонавта Леонида Каденюка.

"Ушел в вечность Леонид Каденюк. Он встал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам. Кибальчич, Кондратюк, Королев и другие. Украинские космические исследования продолжаются, живет и становится на защиту страны наше ракетостроения. Вечная память первому украинском космонавту", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ), по предварительной информации Л.Каденюк скончался от сердечного приступа.

"По информации родственников, в ходе традиционной утренней пробежки в парке в среду утром у Леонида Константиновича случился сердечный приступ. Он был госпитализирован в больницу, однако спасти ему жизнь медикам не удалось", - сообщил собеседник агентства.

Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины Л.Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. Л.Каденюк в 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. После подготовки в NASA, с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты с растениями.