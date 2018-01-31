События

12:50 31.01.2018

Освобожденные из ОРДЛО заложники получат 100 тыс. грн единоразовой помощи

Освобожденные из ОРДЛО заложники получат 100 тыс. грн единоразовой помощи

Кабинет министров Украины поддержал решение о выплате 100 тыс. грн единоразовой помощи освобожденным из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинским заложникам.

"Речь идет о тех людях, которые в последнее время были освобождены, которые незаконно удерживались боевиками на территории ОРДЛО", - сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева на заседании правительства в среду в Киеве, представляя соответствующий проект решения.

По его словам, данный проект решения предусматривает предоставление единоразовой денежной помощи в размере 100 тыс. грн каждому лицу. Также предусмотрены варианты предоставления медицинской помощи, психологической помощи и реабилитации, помощи в обеспечении временным жильем тех, кто является внутренне перемещенными лицами.

Вместе с тем А.Рева отметил, что в решении правительства не определен перечень лиц, которые получат помощь, списки претендентов на выплаты предоставит Служба безопасности Украины.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

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