В Виннице закрыли школы на карантин на неделю

В Виннице временно приостанавливается обучение во всех общеобразовательных учебных заведениях города с 31 января по 6 февраля в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщают в пресс-центре Винницкого городского совета.

"Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди винницких детей, приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся до 6 февраля", - говорится в сообщении.

По данным департамента здравоохранения в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировано 38836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них - 22 728 (59%) детей до 18 лет. За последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 2733 человека, из них 1840 (67%) детей.

В горсовете отмечают, что постепенное повышение уровня заболеваемости отмечается, начиная со второй недели текущего года. Согласно данным ежедневного мониторинга посещаемости в общеобразовательных учреждениях, четко прослеживается тенденция к увеличению количества заболевших среди учеников. По состоянию на 30 января 2018 года, количество учеников, отсутствующих по болезни колеблется в пределах 8-34% и составляет в среднем 17%, нарастание происходило начиная с 23 января - с 10% до 17%.