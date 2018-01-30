Львовский облсовет утвердил порядок использования флага ОУН

Львовский областной совет утвердил порядок использования красно-черного флага Организации украинских националистов (ОУН).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 62 депутата во время сегодняшней сессии.

Облсовет рекомендует вывешивать красно-черные флаги возле здания Львовского областного совета и на административных зданиях, в которых размещены органы местного самоуправления, 9 раз в году.

В частности, речь идет о 1 января – дне рождения лидера ОУН Степана Бандеры, 3 февраля – дне создания ОУН, 5 марта – в день смерти главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Также этот флаг рекомендуют вывешивать 21 мая – в день памяти жертв политрепрессий, 14 июня – в день рождения создателя ОУН Евгения Коновальца, 30 июня – в день провозглашения Акта возобновления украинского государства, 30 июля – в день создания Украинской военной организации, 14 октября – в день создания УПА и день защитника Украины.