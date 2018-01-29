События

22:12 29.01.2018

В Харькове факельный марш к 100-летию битвы под Кругами закончился без происшествий

Активисты Национального корпуса, "ВО "Свобода", Правого сектора и ряда других национал-патриотических организаций провели в центре Харькова факельный марш, приуроченный к 100-летию битвы под Крутами.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, участники акции прошли от пл. Свободы до пл. Конституции. Они пели гимн Украины и скандировали патриотические лозунги.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в марше приняли участие до 700 человек. Порядок во время акции обеспечивали 200 полицейских и 200 служащих Нацгвардии.

Марш закончился без происшествий.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд продлил арест соратнику Саакашвили Дангадзе до 31 марта

Кличко передал мэру Лиссабона символические ключи от Евровидения

"Метинвест" в ноябре резко ухудшил финпоказатели

Порошенко присвоил Военному институту телекоммуникаций и информатизации почетное наименование имени Героев Крут

Возле супермаркета в Харькове взорвалась граната, следствие рассматривает несколько версий произошедшего

СБУ разоблачила на систематических взятках таможенников харьковского аэропорта

Консолидация украинцев перед угрозой со стороны РФ необходима для победы Украины – Порошенко по случаю годовщины боя под Крутами

В Харькове близ супермаркета произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок

В Харьковском университете ВВС покончил с собой курсант-третьекурсник

Порошенко и Гройсман обратились к украинцам по случаю Дня памяти Героев Крут

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп обвиняет Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР

В Белом доме подтвердили ожидаемую публикацию доклада о санкциях в отношении РФ, посоветовали обращаться в Минфин за деталями

Замглавы ФБР Маккейб ушел в отставку

Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума

Экс-мэр Николаева обжаловал решение о снятии его с должности, по существу дело рассмотрят 28 февраля

Оружие из Крыма переправляется в ОРДЛО через акваторию Азовского моря и территорию РФ

Суд в Киеве отказался приостановить запрет на трансляцию сериала "Сваты"

Боевики ночью обстреляли позиции сил АТО под Каменкой, пострадавших нет

Половина представителей компаний-членов Американской торговой палаты назвали НАБУ самым эффективным среди антикоррупционных институций

В Святошинском суде Киева сообщают о трех пострадавших в результате стрельбы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА