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21:36 29.01.2018

В Белом доме подтвердили ожидаемую публикацию доклада о санкциях в отношении РФ, посоветовали обращаться в Минфин за деталями

В Белом доме подтвердили ожидаемую публикацию доклада о санкциях в отношении РФ, посоветовали обращаться в Минфин за деталями

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в понедельник подтвердила ожидаемую публикацию доклада министерства финансов США о санкциях в отношении России.

"Мы ожидаем (публикацию - ИФ) доклада сегодня, и я советую вам обращаться в министерство финансов за деталями, касающимися этого (дела - ИФ)", - сказала она на брифинге.

"Они (Минфин США - ИФ) занимаются всем, что касается детальных вопросов (касающихся доклада - ИФ)", - добавила С.Сандерс.

Ранее агентство "Блумберг" со ссылкой на Белый дом сообщило, что доклад министерства финансов США о санкциях в отношении России будет опубликован в понедельник.

Минфин должен оценить в докладе последствия различных ограничительных мер в отношении членов санкционного списка. Пока не ясно, будет ли список опубликован или будет сохранен в секрете, а также насколько объемным будет этот документ.

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