Экс-мэр Николаева обжаловал решение о снятии его с должности, по существу дело рассмотрят 28 февраля

Экс-мэр Николаева Александр Сенкевич обратился в суд с иском о признании недействительным решения городского совета о досрочном прекращении его полномочий в должности городского головы, сообщает юридическая фирма Ario.

Как отмечается в сообщении, в понедельник в Центральном районном суде Николаева состоялось подготовительное заседание в деле по иску А.Сенкевича. "Центральный районный суд Николаева сегодня принял решение о закрытии подготовительного производства и назначении разбирательства дела А.Сенкевича по существу. Рассмотрение по существу начнется 28 февраля 2018 года в 9:20", - говорится в сообщении на странице Ario Law Firm в соцсети Facebook.

Советник фирмы Кирилл Юхно сообщил, что заседание 28 февраля начнется с пояснений сторон, после чего будут изучаться видеодоказательства. Далее суд будет допрашивать свидетелей и изучать письменные доказательства. "Мы ожидаем, что заседание начнется 28 февраля и дальше будет или объявленный перерыв, или отложение дела. Вероятно, в марте этого года дело будет закрыто", - отметил он.

Как сообщалось, депутаты Николаевского горсовета на внеочередной сессии 5 октября 2017 года досрочно прекратили полномочия мэра города А.Сенкевича. Сам А.Сенкевич заявил, что считает решение депутатов о досрочном прекращении его полномочий как городского головы незаконным и будет оспаривать его в суде.

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко поручил юридическому отделу отработать механизм обращения к профильному комитету парламента по поводу прекращения полномочий городского совета Николаева, затем обратиться с соответствующим представлением в Верховную Раду.

А.Сенкевич, кандидат от Объединения "Самопомич", избран мэром Николаева во втором туре выборов городского головы в ноябре 2015 года.