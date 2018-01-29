События

19:42 29.01.2018

Оружие из Крыма переправляется в ОРДЛО через акваторию Азовского моря и территорию РФ

Оружие из Крыма переправляется в ОРДЛО через акваторию Азовского моря и территорию РФ

Захваченное в аннексированном Крыму российскими военными оружие переправляется в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), при этом используются два маршрута, отмечают в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Для поставки в ОРДЛО захваченного российской армией вооружения из оккупированного Крыма использовались два маршрута: первый - через акваторию Азовского моря; второй - по территории РФ. Поставки оружия происходят под постоянным контролем российских властей", - цитирует в понедельник сайт разведки представителя ГУР Вадима Скибицкого.

По его данным, сначала этим занимались представители ФСБ РФ и Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. А сейчас на оккупированную территорию востока Украины оружие поставляют военнослужащие Южного военного округа ВС РФ.

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