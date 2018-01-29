Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на учения в Украину в 2018 году

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украинского государства в 2018 году для участия в многонациональных учениях (№7428).

"29.01.2018 Возвращено с подписью от президента", - говорится в информации о статусе прохождения законодательной инициативы на сайте украинского парламента в понедельник.

Как сообщалось, законопроект №7428 был внесен президентом Украины в Верховную Раду 21 декабря 2017 года. Согласно документу, в Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения "Рэпид Трайдент - 2018", украинско-американские учения "Си Бриз - 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина - 2018", многонациональные учения "Чистое Небо - 2018" и украинско-румынские учения "Ривериан – 2018".

Им предусмотрено, что многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности в с.Старичи Яворовского района Львовской области (МЦМБ) на протяжении всего года (365 суток), в них будет участвовать в общей сложности 13 тыс военнослужащих и 16 самолетов и вертолетов: 10 тыс военных от Вооруженных сил Украины, по 1,5 тыс военных от ВС США и ВС других стран-членов НАТО, 10 самолетов и вертолетов от ВСУ и по 3 – от ВС США и ВС стран НАТО.

Украинско-американские учения "Рэпид Трайдент - 2018"пройдут в том же центре (МЦМБ) в промежутке с июня по ноябрь и будут длиться до 16 суток. От ВСУ в них будут участвовать до 2 тыс военных с вооружением и военной техникой и до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 10 тыс военных и до 10 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО – столько же.

Украинско-американские учения "Си Бриз-2018" планируется провести в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, на Тендровской косе и военном порту г.Очаков, в Международном аэропорту "Одесса", Одесском морском торговом порту, морском торговом порту "Южный" в промежутке с июня по октябрь в течение 25 суток. От ВСУ в них будет участвовать до 1,5 тыс военных с вооружением и техникой, до 30 кораблей, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 1 тыс военных, до 10 кораблей, до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС стран НАТО – до 1,2 тыс военных, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.

Многонациональные учения "Светлая Лавина-2018" планируется провести в МЦМБ и на р.Тиса в течение 10 суток в промежутке с августа по октябрь 2018 года. В них планируется участие ВСУ (до 300 военных с вооружением и техникой), а также Вооруженных сил Венгрии, Румынии и Словакии (до 100 военных с вооружением и техникой от каждого государства).

Многонациональные учения "Чистое Небо - 2018" пройдут на военных аэродромах ВСУ с мая по ноябрь и будут длиться до 14 суток. Предусмотрено участие до 350 военнослужащих ВСУ с вооружением и техникой и до 20 самолетов и вертолетов ВСУ. От ВС США предусмотрено участие до 250 военных и до 15 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО – до 100 военных и до 5 самолетов и вертолетов.

Украинско-румынские учения "Ривериан-2018" пройдут на р.Дунай и в акватории Черного моря, а также на территории Румынии в промежутке с апреля по ноябрь и будут длиться 20 суток. В них предусмотрено участие до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой (по 100 от ВС Украины и Румынии) и до 10 кораблей (4 от ВС Украины и 6 – от ВС Румынии), а также 2 самолета и вертолета от ВС Румынии.

Документ предусматривает допуск на территорию Украины соответствующих подразделений указанных государства для участия в учениях "в рамках военного сотрудничества".

18 января 2018 года Верховная Рада поддержала рассмотрение законопроекта №7428 по сокращенной процедуре и в тот же день приняла его.

23 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал поддержанный парламентариями закон и он был направлен на подпись президенту.