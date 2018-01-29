События

11:26 29.01.2018

В Харькове близ супермаркета произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок

В Харькове близ супермаркета произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок

В понедельник утром вблизи супермаркета "Брусничка" по ул.Клочковская в Харькове произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, в том числе двухлетний ребенок.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела Нацполиции около 9:30 понедельника.

"В результате происшествия в больницу доставлена 53-летняя женщина с предварительным диагнозом рваная рана бедра и мальчик (2016г.р) с рваной раной правой надбровной области",- говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехнического управления полиции.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, пострадавшая работает уборщицей в аптеке, расположенной в том же здании, что и супермаркет. Выходя из здания вместе с внуком, женщина увидела пакет и заглянула в него, и в этот момент произошел взрыв.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, врачи еще обследуют пострадавших. По предварительным данным, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.

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Интерфакс-Украина
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