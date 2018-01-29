События

10:50 29.01.2018

В Украину в 2017 году больше всего приезжало молдаван, белорусов и россиян

В Украину в 2017 году больше всего приезжало молдаван, белорусов и россиян

В 2017 году чаще всего в Украину приезжали граждане Молдовы, информирует Государственная пограничная служба Украины в понедельник.

Согласно рейтингу иностранных государств, граждане которых чаще всего пересекают госграницу Украины, Молдова занимает первое место с 4,5 млн фактов въезда граждан на территорию нашего государства.

Граждане Беларуси въезжали в Украину 2,7 млн раз, России – 1,5 млн.

На четвертом месте граждане Польши (1,1 млн), пятом – Венгрии (1,06 млн), шестом - Румынии (790 тыс.), седьмом – Словакии (366 тыс.). Турция занимает восьмое место с 304 тыс. фактов пересечения границы, Израиль – девятое -248 тыс.

Германия замыкает Топ-10 с 202 тыс. фактов посещения Украины.

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Интерфакс-Украина
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