В результате атаки на военную академию в Кабуле погибли более 10 военнослужащих

Жертвами атаки на военную академию в Кабуле (Афганистан) стали 11 военнослужащих, еще 16 получили ранения, сообщает в понедельник телеканал "Толо ньюз" со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о пяти жертвах и 10 раненых.

Нападение было совершено в понедельник утром на военную академию имени маршала Мухаммад Касима Фахима в Кабуле.

Атаку совершили пять террористов, двое из них, террористы-смертники, привели в действие взрывные устройства у входа в академию. Четверо нападавших ликвидированы, один задержан.

Как сообщают местные СМИ, ответственность за нападение взяла на себя ИГ.