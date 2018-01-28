События

15:17 28.01.2018

Во Львове задержали пикетчиков, выступавших против участия животных в цирковых представлениях

Сотрудники полиции задержали нескольких участников пикета против участия животных в цирковых представлениях возле здания львовского цирка, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, участников пикета доставили в Галицкий отдел полиции для выяснения личностей после того, как на месте акции протеста обнаружили металлические пруты, ножи и газовые баллончики.

Также во время пикета неизвестные бросили несколько дымовых шашек. В данное время точное число доставленных в отдел полиции неизвестно. В отделе коммуникации сообщили, что эта информация уточняется.

По данным полиции, участие в пикете перед представлением цирка "Континенталь" принимали около 30 человек.

Ранее общественная организация "Экологическая инициатива. Львов" анонсировала акцию протеста на 28 января возле здания Львовского цирка перед представлениями цирка "Континенталь".

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