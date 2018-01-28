В Киеве произошло масштабное ДТП с пожаром и пострадавшими

В Киеве на улице Академика Заболотного, что в Голосеевском районе города, произошло ДТП с участием 3-х легковых автомобилей и одного грузового с последующим возгоранием вытекших из поврежденного автотранспорта горюче-смазочных материалов и травмированием участников происшествия.

"Масштабное ДТП с пожаром в Киеве на Заболотного: 3 авто и фура. Сильный пожар. Проезд перекрыт. На месте значительные силы спасателей, 5 скорых", - сообщает интернет-портал

"dtp.kiev.ua" на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В заметке не сообщается о количестве пострадавших или другие подробности ДТП, однако опубликованы фотоснимки и видеозапись с места происшествия, на которых видны получившие значительное повреждения автомобили и сильный пожар, охвативший часть из них.

Также пока нет официальной информации по ДТП от экстренных служб города.