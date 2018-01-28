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13:09 28.01.2018

Порошенко не смог прибыть на церемонию чествования памяти Героев Крут из-за штормового предупреждения

Порошенко не смог прибыть на церемонию чествования памяти Героев Крут из-за штормового предупреждения

Президент Украины Петр Порошенко из-за неблагоприятных погодных условий и объявленного штормового предупреждения не смог прибыть на церемонию чествования памяти Героев Крут к мемориалу Героев Крут в Борзнянский район Черниговская область, сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко.

"В сегодня в наших мероприятиях должен был принимать участие президент Украины Петр Порошенко, но из-за неблагоприятных погодных условий и из-за штурмового предупреждения, которое сегодня объявлено и в Киеве и тут, ему не дали разрешение на приземление в Черниговской области", - сказал П.Розенко в полдень воскресенья у мемориала Героев Крут, открывая церемонию чествования памяти.

По словам вице-премьера, была идея касательно пересадки на автотранспорт и прибытия к мемориалу на автомобиле, но "президент Украины посчитал неприемлемым, чтобы тут вся общественность, которая собралась, ждала его два часа, поэтому сегодняшние мероприятия мы проводим тут все вместе".

При этом П.Розенко подчеркнул, что запланированные на понедельник, 29 января, государственные мероприятия будут уже при участии президента Украины.

"Поэтому искренние извинения президента Украины Петра Порошенко за невозможность из-за погодных условий принять участие в сегодняшних мероприятиях", - добавил вице-премьер-министр Украины.

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Интерфакс-Украина
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