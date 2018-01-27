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20:58 27.01.2018

Евросоюз осудил кровавый теракт в Кабуле

Евросоюз осудил кровавый теракт в Кабуле

В Евросоюзе скорбят о погибших в результате теракта в Кабуле, соболезнуют семьям и друзьям жертв и желают скорейшего выздоровления раненым, заявила в субботу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"В третий раз в течение недели гражданские лица в Афганистане стали мишенью ужасных террористических нападений. Мои мысли и мысли граждан всего Европейского союза обращены к афганскому народу после сегодняшней атаки в Кабуле", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.

Ф.Могерини подчеркивает в своем коммюнике, что такие действия "направлены против народа Афганистана, против примирения, против мира".

По ее словам, слишком долго стремление большинства жить в мире было заложником борьбы за власть меньшинства.

Глава европейской дипломатии заверила, что Европейский союз всегда действовал и будет продолжать действовать совместно с народом Афганистана, с его правительством, со всеми, кто добивается мира.

По последним данным западных СМИ, в результате совершенного в субботу теракта в центре Кабула погибли не менее 95 человек, еще около 160 человек получили ранения.

Террорист-смертник в центре города привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине "скорой помощи". Взрыв произошел в районе, в котором находятся многочисленные афганские правительственные учреждения и иностранные посольства. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан"

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Интерфакс-Украина
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