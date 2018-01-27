Иностранные партнеры в 2017 году предоставили Нацполиции помощь на 200 млн грн - Князев

США, Канада, Япония, Великобритания, а также страны Европейского союза оказали Национальной полиции Украины помощь на сумму около 200 млн грн в 2017 году, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Как сообщает департамент коммуникации Нацполиции, время годовой итоговой коллегии МВД Украины в субботу в Киеве С.Князев отметил, что в прошлом году в частности консультативная миссия ЕС передала Национальной полиции 30 внедорожников. Сейчас этот транспорт работает в наиболее отдаленных и труднодоступных районах страны.

"В этом контексте хотел бы поблагодарить всех наших партнеров из Европейского Союза, США, Канады, Японии, Великобритании, других стран за постоянную техническую и консультативную помощь", - подчеркнул глава Нацполиции, добавив, что в прошлом году полиции оказана помощь на сумму около 200 млн грн.

По его словам, следующим после патрульной полиции является проект функционирования групп или секторов реагирования патрульной полиции.

С.Князев сообщил, что на сегодня 14 тыс. полицейских из этих подразделений обеспечивают оперативное реагирование на вызовы граждан о правонарушениях, а также задерживают нарушителей.