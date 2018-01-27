События

15:59 27.01.2018

Госмиграционная служба намерена проверить основания приобретения украинского гражданства с начала независимости Украины

Госмиграционная служба намерена проверить основания приобретения украинского гражданства с начала независимости Украины

 Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) намерена провести полную проверку оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости, сообщил глава ГМСУ Максим Соколюк.

"Начата работа по полной проверке оснований предоставления украинского гражданства за все годы независимости. Особенно будет уделено внимание получению гражданства по новому свидетельству о рождении и на основе решений судов об установлении факта проживания в Украине до 1991 года", - сообщил М.Соколюк в ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве.

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Интерфакс-Украина
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