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15:24 27.01.2018

Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли 50 тыс. человек, в том числе 42 тыс. граждан РФ

Биометрический контроль при въезде в Украину уже прошли 50 тыс. человек, в том числе 42 тыс. граждан РФ

Систему биометрического контроля при въезде в Украину с начала 2018 года прошли 50 тыс. человек, из них - 42 тыс. граждан России, сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

"С начала года контроль прошли 50 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян", - сообщил он в ходе годовой итоговой коллегии МВД в субботу в Киеве.

Как сообщалось, 6 января 2018 года помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года биометрический контроль при въезде в Украину прошли более 22,5 тысяч человек, из них почти 15,5 тысяч – граждане РФ.

В Украине с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины, и лиц без гражданства. Для создания системы были дооборудованы 157 пунктов пропуска и 3 контрольных пункта въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

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Интерфакс-Украина
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