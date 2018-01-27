В МВД Украины планируют создать патрульную полицию Крыма и Севастополя - Аваков

В Министерстве внутренних дел Украины планируют создать патрульную полицию Крыма и г.Севастополя, которые до завершения оккупации полуострова Россией будут работать на других участках, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя... Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождения от оккупантов Крым", - сказал А.Аваков в ходе годовой итоговой коллегии МВД в субботу в Киеве.