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10:55 27.01.2018

Безопасность украинцев постепенно возрастает - глава МВД

Безопасность украинцев постепенно возрастает - глава МВД

 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о позитивных тенденциях работы МВД: росте доверия украинцев, снижении уровня преступности и постепенном, но необратимом возрастании уровня безопасности граждан.

Выступая на годовой итоговой коллегии МВД в субботу в Киеве, министр отметил, что министерству удалось достичь позитивных результатов работы в прошлом году.

"Впервые за последние годы наметилась тенденция к снижению уровня преступности в государстве. Количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 14%... Число граждан, которые пострадали от преступных действий на протяжении года уменьшилось на 16%. Показательным есть сокращение почти на 17% противоправных посягательств на жизнь и здоровье людей, в частности, умышленных убийств, тяжких телесных повреждений", - рассказал глава МВД в ходе коллегии.

Также по его словам, в 2017 году на четверть сократилось число разбойных нападений, на 35% стало меньше грабежей.

"Уровень безопасности наших граждан постепенно возрастает. Уверен, что обратного процесса уже не будет", - подчеркнул министр.

А.Аваков также обратил внимание на усиление работы по предотвращению и нейтрализации угроз в киберпространстве.

Говоря о проблеме безопасности дорожного движения, глава МВД отметил, что в решении данной проблемы не все зависит от полиции. "Мы надеемся на поддержку общества, понимание и на поддержку Верховной Рады Украины. У нас есть поддержка Кабинета министров", - сказал он.

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Интерфакс-Украина
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