События

01:20 27.01.2018

В центре Амстердама произошла стрельба, есть жертвы

В Амстердаме произошел инцидент со стрельбой, сообщает полиция города в Twitter.

Полиция также сообщает о наличии пострадавших, их число не уточняется.

Местные СМИ, в свою очередь, сообщают, что на место происшествия прибыли автомобили скорой помощи и вертолет. По данным газеты "Телеграаф", погиб один человек, двое ранены.

Инцидент произошел в центральной части Амстердама.

По данным газеты "Телеграаф", погибший - мужчина. СМИ Нидерландов сообщают о "нескольких участниках" происшествия. Пока еще трудно точно установить число жертв, отмечает местная полиция, которая поначалу объявила о "нескольких погибших".

По предварительным данным, двое раненых доставлены в госпиталь, но сведений об их состоянии пока нет.

Квартал, где произошла перестрелка, был блокирован полицией, идут поиски участников инцидента.

На месте работает несколько спасательных служб. Спасателям удалось реанимировать одного из пострадавших. Местное телевидение сообщает о нескольких каретах скорой помощи и вертолете, прибывших на место

О мотивах происшествия пока ничего не известно.

Официальный представитель полиции, слова которого приводят СМИ, высказал сомнение, что это могло быть террористическим актом. "Похоже, речь идет о криминальном случае", - предположил он.

Жители квартала рассказали ежедневному изданию Het Parool, что они слышали несколько выстрелов, а затем увидели человека, чье лицо было скрыто маской, направлявшегося в сторону соседней улицы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве стреляли в мужчину, вступившегося в автобусе за кондуктора

В Киеве задержан мужчина за стрельбу во владельца кофейни на Печерске

В Сумах полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу по людям

Столица Мальты открывает программу проектов столицы европейской культуры

МИД Нидерландов подтвердил право Саакашвили на подданство

Два человека погибли в результате стрельбы на территории университетского кампуса в США

Следствие по сбитому на Донбассе малазийскому "Боингу" учла информацию Bellingcat

Следствие по сбитому на Донбассе малазийскому "Боингу" учла информацию Bellingcat

Рада продлила соглашение с Нидерландами о миссии по расследованию крушения малазийского "Боинга"

В Одесской области пьяный мужчина взял в заложники двух женщин и стрелял в прохожих из окна

ПОСЛЕДНЕЕ

Взрыв в Кабуле унес жизни шести человек, десятки ранены

Патрульная полиция в 2018 появится в Ковеле и Белой Церкви - Князев

В МВД Украины планируют создать патрульную полицию Крыма и Севастополя - Аваков

Безопасность украинцев постепенно возрастает - глава МВД

В Киеве в субботу ожидается туман, видимость 200-500 м

В Киеве насчитали более 1700 незаконных МАФов

Пассажиропоток на Донбассе в районе КПВВ значительно увеличился сравнительно с предыдущим днем

Порошенко заявил о недопустимости преступлений, подобных Холокосту, в будущем

Экс-чиновнику в Ровенской области объявлено о подозрении

За минувшие сутки боевики 1 раз открыли огонь по позициям ВСУ, ранен один военнослужащий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА