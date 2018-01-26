Саакашвили анонсировал марш на 4 февраля, под ночным домашним арестом намерен доделывать фильм и организовать "что-то вроде телестудии"

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявил о планах проведения 4 февраля нового "Марша за импичмент", который в последний раз проводился в Киеве 17 декабря прошлого года.

"4 февраля мы будем собираться в Киеве в 12:00. Наверное традиционно пойдем от Парка Шевченко, а потом будет большое собрание на Майдане. Мы покажем силу, покажем, что народ есть, и грабить страну мы дальше не дадим", – сообщил он в эфире телеканала "News One" в пятницу.

М.Саакашвили намерен продуктивно использовать время пребывания под домашним арестом с 22:00 каждого дня. "Сейчас я завершаю свой фильм о будущем Украины, о ее новой государственной системе, развитии туризма, экономики, выходе из кризиса", –-отметил он.

Политик подумывает над тем, чтобы организовать в квартире, которую снимает в Киеве, "что-то вроде телестудии".

М.Саакашвили также подчеркнул, что очень любит Киев, и сейчас у него будет возможность проводить встречи с людьми в разных частях города.

Как сообщалось, 26 января Апелляционный суд Киева определил М.Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00, который действует до 5 февраля.