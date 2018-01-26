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18:53 26.01.2018

Кива: СПУ разоблачила предателей внутри партии, которые пытались продаться Кремлю

Кива: СПУ разоблачила предателей внутри партии, которые пытались продаться Кремлю

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива заявил об исключении из партии членов политсовета за попытки получить финансирование Кремля на предстоящих выборах.

"За моей спиной некоторые члены политсовета партии пытались продать Кремлю СПУ за $30 млн. Мы выявили целую прослойку сепаратистов и предателей с многомиллионным состоянием, находящихся даже в политсовете партии, нарядившихся в социалистические одежды. Сегодня они ведут прямые переговоры с Кремлем о спонсировании предстоящих выборов и укреплении московской позиции внутри Украины, сдаче интересов Украины стране агрессору и оккупантам. Эти переговоры проходят с людьми из администрации президента России, а именно с помощниками Владимира Суркова", - написал И.Кива на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, в его есть аудиозаписи и подтверждение встреч, перелетов и разговоров о финансировании СПУ спецслужбами России и промосковскими олигархами. "По нашим данным, встречи предателей проходили в одном из отелей Европы", - заявил И.Кива.

Политик добавил, что всю информацию партия передаст в СБУ.

"Мы готовим соответствующее заявление в Службу безопасности Украины об антигосударственной деятельности оппортунистов, в том числе и об отдельных личностях, которым не место не только в СПУ, но и на территории Украины! В процессе очищения не будет жалости к предателям. И если они думают, что отделаются только исключением из партии, они глубоко ошибаются — они не достойны быть гражданами Украины", - отметил И. Кива.

Глава СПУ подчеркнул, что сейчас партия проходит процедуру очищения и укрепления. "Сегодня мы выявили этих предателей и исключили из партии за пособничество оккупанту. Партия не продается, идеи не продаются! И мы докажем это уже в ближайшее время. Сейчас происходит активное очищение, укрепление, обновление партии и наполнение ее патриотами умеющими защищать свою нацию", - глава СПУ

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