События

18:41 26.01.2018

Киев намерен закупать у Канады вооружение для армии

Киев намерен закупать у Канады вооружение для армии

Украина намерена закупить у Канады вооружения, заявил глава украинского Министерства обороны Степан Полторак.

"Канада приняла решение о возможности продажи Украине стрелкового вооружения и вообще вооружения, оснащения. Мы планируем некоторые позиции отработать, в том числе и с Канадой, относительно военно-технического сотрудничества и в том числе закупки, оснащения вооружения, техники у наших партнеров", - сказал глава Минобороны телеканалу "112 Украина" в пятницу.

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Интерфакс-Украина
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