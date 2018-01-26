События

18:40 26.01.2018

Число международных туристов выросло в 2017г до максимума за 7 лет

Число международных туристов выросло в 2017г до максимума за 7 лет

Количество международных туристских прибытий в 2017 году увеличилось на 7% и достигло 1,322 млрд, что является максимальным показателем за последние семь лет, свидетельствуют данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO, ЮНВТО).

Европу в прошлом году посетило на 8% больше зарубежных туристов, чем в 2016 году - 671 млн. В Африке показатель вырос на 8% (до рекордных 62 млн), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - на 6% (до 324 млн), на Ближнем Востоке - на 5% (до 58 млн), в Северной и Южной Америке - на 3% (до 207 млн), говорится в сообщении организации.

"Число международных путешественников продолжает сильный рост, и сектор туризма становится все более важным фактором экономического развития", - заявил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Положительные результаты "были обусловлены ростом глобальной экономики и устойчивым спросом со стороны традиционных и развивающихся рынков, в частности, восстановлением расходов на туризм в Бразилии и России после нескольких лет падения", отмечается в сообщении.

В 2018 году ожидается повышение количества туристов на 4-5%. Это выше средних темпов роста в 2010-2020 годах, которые оцениваются организацией в 3,8%.

В следующем году, как ожидается, Европу посетит на 3,5-4,5% больше иностранных туристов, АТР - на 5-6%, Африку - на 5-7%, Ближний Восток - на 4-6%, Америку - на 3,5-4,5%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Названы десять самых популярных у туристов стран мира

Во Львовской области спасатели нашли двух заблудившихся в горах туристов

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет

В 2018 в Киеве откроется пешеходный маршрут от Владимирской горки до Труханова острова и обновленный фуникулер – КГГА

Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Турции

Министерство туризма Греции открыло национальное туристическое представительство в Киеве

Европейцы начинают уставать от массового туризма в их страны

Власти Испании обеспокоены направленными против туристов протестными акциями

Грузия планирует создать вокруг плотины Ингури ГЭС туристическую зону мирового уровня

Туристов могут обязать оформлять медстраховку для въезда в Таиланд

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили анонсировал марш на 4 февраля, под ночным домашним арестом намерен доделывать фильм и организовать "что-то вроде телестудии"

В Бориспольском районе правоохранители задержали вора

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, напавших на подростков

Взрыв на шахте "Степовая" произошел из-за плохого состояния вентиляционного и электромеханического оборудования

Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу СБУ Якименко

Кива: СПУ разоблачила предателей внутри партии, которые пытались продаться Кремлю

Боец ВСУ получил ранение под Авдеевкой в результате обстрела боевиками украинских позиций

Киев намерен закупать у Канады вооружение для армии

С начала новогодне-рождественского перемирия на Донбассе число обстрелов и потерь среди украинских военных сократилось

"Укроборонпром" объявил о начале формирования кластера радиолокации, радиосвязи и РЭБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА