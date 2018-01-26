События

09:43 26.01.2018

В Одесской области остаются обесточенными 25 населенных пунктов

В Одесской области остаются обесточенными 25 населенных пунктов

Без энергоснабжения по состоянию на 7:00 пятницы в Украине остаются 25 населенных пунктов, все в Одесской области, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются обесточенными 25 населенных пунктов в Одесской области. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в связи со сложными погодными условиями в ночь на 19 января в Украине было обесточено более 740 населенных пункта в десяти областях, из них более 500 – в Одесской области. Утром в четверг без электричества в Одесской области оставался 31 населенный пункт.

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Интерфакс-Украина
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