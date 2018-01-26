События

08:37 26.01.2018

ООН обратилась с призывом к странам-донорам выделить $330 млн в качестве гуманитарной помощи для Ливии

ООН обратилась с призывом к странам-донорам выделить $330 млн в качестве гуманитарной помощи для Ливии

        Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась с призывам к странам-донорам выделить $330 млн для финансирования программ гуманитарной помощи Ливии, сообщают в четверг западные СМИ.

      Согласно заявлению координатора в миссии ООН по поддержке в Ливии Мария Рибейру, запрашиваемые средства пойдут на реализацию 71 программы помощи для не менее 940 тыс. человек, которые оказались в неблагоприятной жизненной ситуации.

      По ее словам, программы помощи в прошлом году были реализованы для 540 тыс. жителей Ливии.

      В настоящее время число нуждающихся в гуманитарной помощи возросло до 1,1 млн человек, из которых треть - дети.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Следствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину от 1 марта 2014

В СБ ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии

Постпред США при ООН не извинилась за грубое высказывание Трампа в отношении африканских стран

Похищенный в Ливии украинский врач освобожден

Почти 100 тыс. человек за один месяц покинули свои дома из-за боевых действий на севере Сирии

Постпред Ирана при ООН заявил о необходимости расследования подстрекательства к насилию в его стране из-за границы

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совбеза

Постпред Франции при ООН считает, что изменения в Иране должны быть результатом выбора иранского народа, а не внешнего воздействия

Постпред США при ООН Хейли предупредила, что США будут следить за действиями властей Ирана

Совбез ООН по инициативе США обсудит ситуацию в Иране

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд рассматривает ходатайство об отводе прокурора в рассмотрении апелляции на меру пресечения Саакашвили

Власти Беларуси создадут базу трудоспособных "тунеядцев"

На дорогах Киева в пятницу ожидается гололедица

В Киеве презентовали пособие для учителей о трагедии в Бабьем Яру

Падение вертолета в Кременчуге: Полиция установила личности погибших

В Киеве пройдет марш памяти Михаила Жизневского

Порошенко планирует обсудить в Давосе с лидерами США предоставление Украине оружия и миротворческую миссию

В Одесской области остаются обесточенными 25 населенных пунктов

Стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на полминуты ближе к ядерной полуночи

Возгорание упавшего в Кременчуге вертолета ликвидировано, ожидают приезд киевской комиссии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА