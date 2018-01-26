Суд приговорил задержанного на Донбассе россиянина Агеева воевавшего за боевиков к 10 годам заключения

Новоайдарский суд Луганской области признал виновным в терроризме и приговорил гражданина России Виктора Агеева до 10 лет лишения свободы, сообщил его адвокат Виктор Чевгуз.

"Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы", – написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

Он также отметил, что накануне по уголовному делу россиянина В.Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты. "По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин В. Агеев", отметил адвокат.

Кроме того, В.Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить В.Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества.

"По мнению защиты, предложенная прокурором квалификация содеянного Агеевым В. по ст. 258-3 ч. 1 УК Украины (участие в террористической организации) является ошибочной. И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания. На наш взгляд, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 10 лет лишения свободы, является чрезмерно суровым", добавил В.Чевгуз.

Также адвокат сравнил предыдущие аналогичные судебные приговоры для военнослужащих россиян воевавших за боевиков на Донбассе.

"Хотя, как известно, по аналогичным статьям УК, россияне Ерофеев и Александров Голосиевским районным судом г. Киева в прошлом году были приговорены к 14 годам лишения свободы каждый. Но у нас на этом счет есть свои соображения", подытожил он.