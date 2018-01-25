В Киеве появился первый ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ

Служба безопасности Украины открыла первый ситуационный центр обеспечения кибербезопасности.

"Это первый ситуационный центр, мы его уже запустили в работу, а второй ситуационный центр, надеюсь, в ближайшее время будет запущен Госкомсвязи. В перспективе… такие ситуационные центры будут открыты в других ведомствах, которые будут взаимодействовать с нашим ситуационным центром и ситуационным центром Госкомсвязи. Это и МВД, и ГСЧС, и другие ведомства", - рассказал глава СБУ Василий Грицак в ходе открытия ситуационного центра обеспечения кибербезопасности спецслужбы в Киеве в четверг.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", налажена ли работа с операторами и провайдерами и есть ли механизм оперативного оповещения о новых угрозах, В.Грицак рассказал: "Конечно, наш кибердепартамент очень плотно общается с провайдерами, которые предоставляют телекоммуникационные услуги и нарабатываются действенные механизмы взаимодействия. Но, опять таки, это должна быть дорога со встречным движением. То есть внедрение надежной системы кибербезопасности требует установления датчиков раннего выявления кибератаки. Мы будем проводить переговоры и пояснять, что это необходимо".

Глава украинской спецслужбы пояснил, что, кроме защиты государственной инфраструктуры, есть готовность предоставлять помощь и содействовать частному бизнесу, большому и малому. "Если бизнес заинтересован в сотрудничестве с нами, мы приглашаем всех к сотрудничеству, мы готовы подсказать, как организовать эффективную систему киберзащиты. Конечно, для этого необходимо определенная ситуация, чтобы установить датчики, которые будут выявлять на ранней стадии хакерскую атаку. Мы поможем в этом всем", - добавил он.

Глава СБУ в ходе открытия центра поблагодарил партнеров. "Вы знаете, что в свое время был учрежден трастовый фонд… Благодаря усилиям "Украина-НАТО", усилиям наших партнеров, нам удалось получить прекрасное оборудование, хорошее программное обеспечение, в кратчайшие сроки мы провели ремонт помещений, установили это оборудование, протестировали его и сейчас уже начали работать на этом оборудовании", - рассказал В.Грицак.

По его словам, это только начало, работа в данном направлении будет продолжаться.

"Это чрезвычайно важное направление работы Службы безопасности, нашего кибердепартамента в противостоянии киберугрозам, которые есть на сегодняшний день, противостоянии кибервызовам, которые сегодня в приоритете не только для Украины, но и для всего мира", - сказал В.Грицак.

Он напомнил, что на протяжении последних нескольких лет Украина и в первую очередь государственный сектор подвергались многочисленным кибератакам.

"В 2017 году нами зафиксировано более 50 таких атак", - добавил глава СБУ.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина научилась достаточно эффективно противостоять этим вызовам.