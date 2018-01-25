СБУ в Харькове имитировала смерть директора КП, чтобы предотвратить его заказное убийство

Прокуратура Харьковской области совместно со Службой безопасности Украины предотвратили заказное убийство директора одного из коммунальных предприятий г.Харькова и задержали подозреваемую в организации преступления.

"Заказчицей стала 62-летняя харьковчанка - бывшая теща чиновника. Она лично подыскивала в криминальной среде исполнителя", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры в четверг.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, заказчица требовала, чтобы убийство было замаскировано под естественную смерть (например, наступившую в результате остановки сердца).

"Во время многоходовой спецоперации, сотрудники спецслужбы тщательно сымитировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице. Ее саму задержали при окончательном расчете с "исполнителем", - сказал В.Абдула.

По данным правоохранителей, женщина была готова заплатить за убийство зятя 10 тыс. долл.

Досудебное расследование начато по ч.2 п.п.6, 11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу и по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, женщина хотела отомстить бывшему зятю и вместе с дочкой завладеть его наследством.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в правоохранительных органах, мужчина, чью смерть сымитировали, чтобы предотвратить убийство, - директор КП "Горэлектротранссервис" Владислав Васенко.

В среду ряд местных СМИ сообщил, что В.Васенко внезапно стало плохо и он в критическом состоянии с диагнозом "обширный инфаркт" был доставлен в Институт общей и неотложной хирургии, где умер.

Позднее в тот же день на официальном сайте Харьковского городского совета было опубликовано соболезнование городского головы Геннадия Кернеса, горсовета и исполкома в связи со смертью В.Васенко.