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18:32 25.01.2018

Задержанный в Джанкое крымскотатарский активист Крош арестован на 10 суток, Киев обратится в международные инстанции

Задержанный после обыска в четверг в Джанкое крымскотатарский активист Энвер Крош арестован на 10 суток, сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на информацию крымских активистов.

Его обвиняют в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца по этому поводу написала в Твиттере: "РФ подавляет крымских татар. Цинично и нагло. Выражаем протест. Доказательства дискриминации предоставим в Межд. суд".

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