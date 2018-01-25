Задержанный в Джанкое крымскотатарский активист Крош арестован на 10 суток, Киев обратится в международные инстанции

Задержанный после обыска в четверг в Джанкое крымскотатарский активист Энвер Крош арестован на 10 суток, сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на информацию крымских активистов.

Его обвиняют в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца по этому поводу написала в Твиттере: "РФ подавляет крымских татар. Цинично и нагло. Выражаем протест. Доказательства дискриминации предоставим в Межд. суд".