Прокуратура подала апелляцию на приговор сыну нардепа Шуфрича, который сбил пешехода в Киеве

Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата Украины Нестора Шуфрича Нестору, который на автомобиле сбил пешехода в столице, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Прокуратура подала апелляцию", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киев в четверг.

Как сообщалось, вечером 26 августа 2017 года сын Н.Шуфрича на автомобиле Bentley сбил на пешеходном переходе 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

29 августа следователь сообщил о подозрении Н.Шуфричу-младшему.

30 августа Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства отца.

28 декабря суд вынес приговор сыну нардепа Н.Шуфрича Нестору, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

Как рассказал адвокат потерпевшего Вячеслав Лысенко, за четыре месяца пострадавший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс. "Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривень", - указал он.

По его словам, на судебном заседании Н.Шуфрич-младший признал свою вину и попросил не сажать его в тюрьму. "Для меня эта трагедия не останется необдуманной. Я сделал выводы, какие очень изменили мое отношение к жизни. Я прошу учесть мое раскаяние. Я считаю себя виноватым в этом инциденте. К сожалению, он случился. Прошу не сажать меня в тюрьму", - цитирует слова Н.Шуфрич-младшего адвокат.