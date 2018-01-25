События

09:59 25.01.2018

Неподалеку от Милана с рельсов сошел поезд, есть жертвы

Неподалеку от Милана с рельсов сошел поезд, есть жертвы

Двое человек погибли в четверг в результате железнодорожной катастрофы близ итальянского города Милана, сообщает итальянский телеканал РАИ.

Телеканал отмечает, что речь идет о первоначальной информации - жертв может быть трое.

Еще 50 человек получили травмы, состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

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Интерфакс-Украина
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