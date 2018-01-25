Неподалеку от Милана с рельсов сошел поезд, есть жертвы
Двое человек погибли в четверг в результате железнодорожной катастрофы близ итальянского города Милана, сообщает итальянский телеканал РАИ.
Телеканал отмечает, что речь идет о первоначальной информации - жертв может быть трое.
Еще 50 человек получили травмы, состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
На месте происшествия работают спасатели и полиция.
Deraglia un treno nel Milanese, due morti e dieci feriti gravi https://t.co/994uddYBer— La Stampa (@LaStampa) 25 января 2018 г.