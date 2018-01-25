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08:09 25.01.2018

В Днепре работает 21 стационарный пункт обогрева

      В связи с понижением температуры воздуха в Днепре открыто 21 стационарный пункт обогрева.

      "Согласно распоряжению городского головы в Днепре работает 21 стационарный пункт обогрева. Мы открываем пункты обогрева при условии среднесуточной температуры воздуха -10 градусов по Цельсию. Они работают к повышению температуры воздуха", - сообщил журналистам  заместитель директора департамента общественного порядка и гражданской защиты Днепровской горсовета Дмитрий Редько.

      По словам заместителя городского головы Михаил Лысенко, сейчас нет необходимости открывать в городе мобильные пункты обогрева.

      "Сейчас нет необходимости устанавливать мобильные пункты обогрева, как это было в прошлом году. По прогнозам гидрометеоцентра, температура воздуха повысится до -5, -4 градусов. Мы готовы их открыть, это вопрос 3-4 часов, но сейчас в этом нет необходимости", сказал М.Лысенко.

      По данным ГУ СЧС в Днепропетровской области за последние сутки из снега освобождено 147 единиц автотранспорта, из них: 116 - грузовых автомобилей, 3 автомобиля "скорой помощи", 4 автобуса и 24 легковых автомобилей. Спасено 189 человек. Снег в Днепре продолжается.

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Интерфакс-Украина
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