В Украине без света остаются 37 населенных пунктов

В Украине из-за сложных погодных условий по состоянию на 22:00 среды остаются обесточенными 37 населенный пункт в Одесской и Черкасской областях.

"Остаются обесточенными 37 населенный пункт в 2 областях (Одесская - 32, Черкасская - 5)", - сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду.

Опасных метеорологических явлений на территории страны не наблюдается. Местами небольшой снег в Донецкой, Луганской и Закарпатской областях.

Продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на территории Запорожской области на участке автодороги Н-30 Васильевка - Бердянск (протяженностью 23 км).