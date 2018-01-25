В Днепре 300 предприятиям, которые не убирают снег и не посыпают территорию, выписали штрафы

За последнюю неделю более 300 предприятий Днепра, которые не расчистили снег и не посыпали прилегающую территорию, были оштрафованы.

Как рассказал журналистам заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко собственники и арендаторы обязаны в течение года поддержать в надлежащем состоянии свою придомовую территорию, но из-за их "безответственности много тротуаров города остаются неочищенными от снега и льда".

В прошлом году городским советом было принято решение об изменении правил благоустройства. И в этих правилах четко прописано, что собственники и арендаторы обязаны в течение года держать в надлежащем состоянии свою придомовую территорию. Коммунальная техника работает. Но на самом деле это зона ответственности арендаторов зданий и помещений. Это касается и ОСМД", - отметил чиновник.

По словам М. Лысенко сейчас проверки состояния придомовых территорий проходят ежедневно. Если после первого протокола арендаторы не убирают тротуары, то инспекция возвращается. Размер штрафа за такое нарушение составляет до 1700 грн.

С 20 января в Днепре не прекращаются снег, но коммунальные службы продолжают усиленно убирать тротуары города от снега и для этого задействовано 32 специальные машины. М.Лысенко также пожаловался на катастрофическую нехватку дворников в городе, "поэтому ликвидация последствий непогоды происходит не так быстро, как хотелось бы".