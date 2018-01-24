События

20:51 24.01.2018

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения сторон на Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения сторон, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,5 тыс. метров и скорости 600 км в час.

С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4B Global Hawk мог наблюдать за всей подконтрольной "Л/ДНР" территорией, а также большой частью территории приграничных областей России.

При этом он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

Тяжелый американский беспилотник утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдовы и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.

Стоимость стратегического беспилотника RQ-4B Global Hawk оценивается в $140 млн, а час его полета обходится $31 тыс.

Данный беспилотник неоднократно использовался в прошлом году для проведения разведки вблизи неподконтрольной властям Украины территории Донбасса. С начала текущего года зафиксировано не менее шести разведопераций у линии разграничения в Донбассе, в том числе 1, 7, 9, 15, 20 и 24 января.

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