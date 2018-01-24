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20:18 24.01.2018

Следствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину от 1 марта 2014

Следствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину от 1 марта 2014

Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко отмечает, что следователи получили официальным путем от секретариата ООН фотокопию письма экс-президента Виктора Януковича в адрес президента России Владимира Путина от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины.

"Следователи во время служебной командировки в Нью-Йорк через представительство Украины в ООН путем запроса получили от секретариата ООН сопроводительным письмом с гербовой печатью фотокопии обращения Чуркина (тогдашний постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин - ИФ) о признании официальным документом письма Януковича президенту РФ, а также фотокопию самого письма Януковича Путину. И данный документ присоединен к материалам уголовного производства", - сказал он журналистам после завершения заседания Оболонского районного суда Киева в среду.

Р.Кравченко отметил, что сторона обвинения всего получила четыре письма от Министерства иностранных дел Украины о полученных данных фотокопий документов, которые бывший постпред РФ в ООН В.Чуркин представил 3 марта 2014 года и которые были признаны официальными документами ООН.

"Первая копия, которую мы получили от МИД Украины, это текст письма Януковича Путину, который был отправлен секретариатом ООН каждому члену Совета безопасности ООН, а также постоянному представителю Украины при ООН", - рассказал он.

Прокурор отметил, что бывший постпред Украины при ООН Юрий Сергеев тогда направил запрос для выяснения, что именно В.Чуркин присоединил к своему обращению. "И Сергеев получил фотокопию обращения Чуркина о признании этого письма Януковича официальным документом ООН", - подчеркнул Р.Кравченко.

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