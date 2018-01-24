События

19:27 24.01.2018

В Украине без света остаются более 50 населенных пунктов в Одесской и Черкасской областях

В Украине без света остаются более 50 населенных пунктов в Одесской и Черкасской областях

В Украине из-за сложных погодных условий по состоянию на 18:00 среды остаются обесточенными 51 населенный пункт в Одесской и Черкасской областях.

"Остаются обесточенными 51 населенный пункт в 2 областях (Одесская - 43, Черкасская - 8)", - сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду.

Опасных метеорологических явлений на территории страны не наблюдается. Местами небольшой снег в Донецкой и Луганской областях.

Продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на территории Запорожской области на участке автодороги Н-30 Васильевка - Бердянск (протяженностью 23 км).

Вместе с тем снято ограничение на двух участках дорог (Т-0811 Веселое - Новобогдановка, М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск).

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Интерфакс-Украина
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