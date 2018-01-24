События

18:23 24.01.2018

Мать бросила двухмесячную дочь на морозе в соседском стоге сена

Мать бросила двухмесячную дочь на морозе в соседском стоге сена

 В среду рано утром местный житель Нововодолажского района Харьковской области обнаружил двухмесячную девочку, лежавшую в стоге сена под прицепом автомобиля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, об этом правоохранителям сообщила супруга мужчины.

"По предварительным данным, ребенка оставила собственная мать, 30-летняя местная жительница, которая несколько лет назад вместе с мужем переехала в село", - цитирует пресс-служба первого замруководителя местной прокуратуры Романа Травкина.

Полиция под процессуальным руководством Первомайской местной прокуратуры начала расследование по факту оставления в опасности (ч. 1 ст. 135 УК Украины). Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении матери девочки.

Брошенный ребенок находится в больнице. Его состояние здоровья оценивается как стабильное

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Интерфакс-Украина
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