Мать бросила двухмесячную дочь на морозе в соседском стоге сена

В среду рано утром местный житель Нововодолажского района Харьковской области обнаружил двухмесячную девочку, лежавшую в стоге сена под прицепом автомобиля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, об этом правоохранителям сообщила супруга мужчины.

"По предварительным данным, ребенка оставила собственная мать, 30-летняя местная жительница, которая несколько лет назад вместе с мужем переехала в село", - цитирует пресс-служба первого замруководителя местной прокуратуры Романа Травкина.

Полиция под процессуальным руководством Первомайской местной прокуратуры начала расследование по факту оставления в опасности (ч. 1 ст. 135 УК Украины). Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении матери девочки.

Брошенный ребенок находится в больнице. Его состояние здоровья оценивается как стабильное