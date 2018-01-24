В Запорожской области ограничено движение фур

Ограничено движение автотранспорта на трех участках автодорог на территории Запорожской области, а также в г.Днепр в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, ограничено движение крупногабаритного транспорта на дороге Р-37 Энергодар – Васильевка – Бердянск (протяженность 76 км), М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (протяженность 44 км) и Т-0811 Веселое – Новобогдановка (протяженность 36 км). На этих участках дорог работает техника и спасатели.

Кроме того, движение транспорта ограничено на юго-объездной дороге г.Днепр (протяженность 37 км).

Отмечается, что 24 января опасных метеорологических явлений на территории Украины не наблюдается.

"Местами небольшой снег в Донецкой области, снег в Луганской области. В восточных областях высота снежного покрова наблюдается в Донецкой области до 40 см, Луганской области до 50 см", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, по состоянию на 24 января остаются обесточенными 69 населенных пунктов в 5 областях. В частности, в Одесской – 46, Черкасской – 11, Днепропетровской – 6, Запорожской – 5 и Донецкой – 1 населенный пункт.