СБУ задержала во Львове на взятке сотрудников центра медико-социальной экспертизы

Двоих сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержали сотрудники СБУ во время получения взятки на сумму 50 тысяч грн, сообщает пресс-служба УСБУ во Львовской области.

Как установили сотрудники СБУ, один из руководителей МСЭК и ее сотрудники вымогали от местного жителя 50 тысяч грн за содействие в назначении законно установленной третьей группы инвалидности пожизненно.

Взяточников задержали в рабочем помещении во время получения всей суммы взятки.

По этому факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).