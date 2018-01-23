Переговоры с потенциальными партнерами по управлению ГТС Украины взяло на себя правительство

НАК "Нафтогаз Украины" на текущий момент не принимает участия в переговорах с потенциальными партнерами по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины, сообщил глава компании Андрей Коболев в эфире "5 канала" во вторник вечером.

"На сегодня "Нафтогаз Украины" исключен из процесса переговоров с зарубежными партнерами. Мы сейчас в этом участие не принимаем, сейчас это является прерогативой правительства. Есть рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Владимир Кистион, которая и занимается переговорами с инвесторами", - сказал он в эфире "5 канала" во вторник вечером.

"Сейчас я не владею информацией и не знаю о текущем прогрессе и насколько глубоко продвинулась рабочая группа, есть ли конкретные результаты, есть ли новые инвесторы, которые готовы выходить на партнерство", - добавил глава НАК.

А.Коболев напомнил, что разработанный НАК при поддержке PWC и Rothschild план предполагает подписание договора по управлению ГТС Украины с зарубежными партнерами уже в третьем квартале 2018 года. "Насколько план, который сейчас выполняет правительство, соответствует нашему плану мне тяжело комментировать", - сказал он.

Глава НАК вновь выразил мнение, что для привлечения иностранного партнера к управлению ГТС Украины необходимо выделить подземные хранилища (ПХГ) в отдельную юридическую структуру, поскольку европейские компании могут отпугнуть потенциальные риски, связанные с судебными исками по спорным объемам газа в хранилищах от структур Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского.

Как сообщалось со ссылкой на мнение главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года. Затягивание с привлечением международного партнера повлечет за собой потерю транзита российского газа по территории страны, годовой объем выручки от которого составляет около $2-3 млрд.

А.Коболев считает возможным подписание договора по управлению ГТС Украины с зарубежными партнерами в третьем квартале 2018 года. Помимо Snam (Италия)/Eustream (Словакия) и Gasunie (Нидерланды)/ GRTgaz (Франция), с которыми подписаны соответствующие меморандумы, интерес к управлению ГТС Украины также проявлен "немецкой группой".

В конце декабря 2017 года министерство энергетики и угольной промышленности Украины официально пригласило потенциальных партеров по управлению газотранспортной системой страны к предварительным консультациям. Цель переговоров – обсуждение возможных условий, в том числе будущего конкурса, для привлечения партнера или партнеров ГТС в ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Информационные материалы и предложения потенциальных партнеров для проведения консультаций предложено присылать до 1 февраля 2018 года. После обработки полученных материалов, с каждым потенциальным партнером ГТС будут проведены устные консультации.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы – 142,5 млрд куб. м, Молдову – 3,5 млрд куб. м.