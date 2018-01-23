От Киева ожидают Антикоррупционного суда и имплементации Соглашения об ассоциации – Вагнер

Западные партнеры ожидает от властей Украины создания в соответствии со всеми стандартами Высшего антикоррупционного суда и имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, передает "Радио Свобода".

"Если говорить, что ожидают от Украины за пределами самого государства, то здесь речь идет о нескольких пунктов. На данный момент критически важным является правильное создание Высшего антикоррупционного суда. Большим шагом, которого мы уже давно ждали, стало то, что президент Порошенко перед Новым годом направил этот законопроект в Верховную Раду. Гражданское общество и международное сообщество имеют к нему несколько замечаний, которые четко определила и Венецианская комиссия", - цитирует заявление руководителя группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питера Вагнера на своем сайте "Радио Свобода" в понедельник вечером.

По его словам, вторым важным вопросом, хотя и "более техническим", является имплементация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"В частности, как снова обеспечить рост экономики. Это очень важно перед выборами, чтобы люди почувствовали преимущества от проведения реформ", - добавил П.Вагнер.

В информации также напоминается, что группа поддержки Украины была создана в Еврокомиссии в апреле 2014 года. Одной из миссий группы является координация работы со странами ЕС для наиболее эффективного использования европейских инвестиций в реформирование Украины. Используя опыт стран ЕС, 32 эксперта Еврокомиссии, а также Великобритании, Нидерландов, Польши и Литвы, которые распределены на девять тематических групп, консультируют и финансовую помощь для лучшего продвижения украинских реформ.

Создание Высшего антикоррупционного суда является одним из ключевых требований ряда международных партнеров, которые дают Украине деньги в обмен на реформы.

Кроме того, аналитики утверждали, что Украина выполнила около десятка из более чем 80 обязательств, которые оговорены в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.